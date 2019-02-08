Кличко пообіцяв вранці звільнити чиновника, який влаштував п’яну ДТП у Києві



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Юрій Ткаченко, який влаштував ДТП, працює на посаді заступника голови Голосіївської райдержадміністрації Києва з липня 2018 року

Кличко відзначив, що людина, яка сідає нетверезою за кермо, - вже злочинець, бо створює загрозу здоров’ю і життю інших людей

Мер Києва Віталій Кличко в пятницю зранку звільнить заступника голови Голосіївської райдержадміністрації столиці Юрія Ткаченка, який влаштував п‘яне ДТП в столиці в четвер ввечері.

Про це Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Деякі столичні чиновники роз’їжджають нетверезими за кермом, ще й влаштовують ДТП. Одного такого завтра зранку звільняю. Вже дав доручення голові Голосіївської райдержадміністрації терміново подати документи, необхідні для звільнення заступника голови РДА Юрія Ткаченка. І зранку я їх підпишу, - написав Кличко. - Цей «орел» влаштував на Південному мосту в столиці п‘яне ДТП сьогодні ввечері. Чиновник, який в нетверезому стані керував автівкою, в‘їхав в автомобіль, щодо якого патрульна поліція в цей час оформляла інше ДТП. В результаті працівниця поліції отримала травму ноги. Я переконаний, що такі чиновники, як Ткаченко, не повинні працювати на державній службі», - підкреслив мер.

Він відзначив, що людина, яка сідає нетверезою за кермо, - вже злочинець, бо створює загрозу здоров’ю і життю інших людей.

«Не бачу підстав працювати з людьми, які нахабно порушують правила поведінки в суспільстві. І вони повинні нести за законом відповідальність за свої дії», - резюмував Кличко.

Зазначимо, що Юрій Ткаченко працює на посаді заступника голови Голосіївської РДА з липня 2018 року.