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    На Подолі молодики із газовими балончиками переслідували іноземних вболівальників

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    Один із затриманих на Контрактовій площі чоловіків - На Подолі молодики із газовими балончиками переслідували іноземних вболівальників
    Фото: Нацполіція
    Один із затриманих на Контрактовій площі чоловіків

    Поліція затримала чоловіків, які переслідували іноземців

    Під час патрулювання вулиць Києва у Подільському районі столиці працівники поліції помітили двох парубків, які переслідували іноземних вболівальників. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    На Контрактовій площі правоохоронці зупинили молодиків для перевірки. Під час поверхневого огляду в них вилучили два газових балончика.

    Аби запобігти можливому правопорушенню їх доставили до територіального управління поліції для надання пояснень.

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    На Подолі молодики із газовими балончиками переслідували іноземних вболівальників
    На Подолі молодики із газовими балончиками переслідували іноземних вболівальників

    Раніше сьогодні на перехресті вулиць Городецького та Хрещатик поліцейські зупинили трьох молодиків. В одного із них виявили піротехнічні засоби.

    Як повідомлялося, сьогодні за порядком у столиці стежить 5000 поліцейських та нацгвардійців. Правоохоронці в основному перебувають у центральній частині міста, в аеропорту, залізничному вокзалі, біля основних спортивних локацій та у місцях проживання та перебування іноземних вболівальників.

    У Києві очікують подальше прибуття міжнародних гостей, а тому поліція працює у посиленому режимі. 

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