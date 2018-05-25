На Оболоні знадобилася допомога сильно п’яному англійському вболівальнику

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Поліція працює у посиленому режимі

Поліція викликала для громадянина Великої Британії швидку допомогу

Сьогодні, 25 травня, вранці працівники Оболонського управління отримали повідомлення від перехожих про нетверезого чоловіка на вулиці Героїв Дніпра. Виїхавши на місце події, встановили: чоловік – громадянин Великобританії, потребує допомоги, оскільки перебуває у стані сильного алкогольного сп’яніння. Тож правоохоронці викликали на місце лікарів «швидкої». За словами чоловіка, він вчора прибув в Україну з Китаю. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці поспілкувалися із громадянином. Документів, що засвідчують його особу, при ньому не було. Стан його здоров'я задовільний. Тож поліція застосувала поліцейське піклування та одразу зв'язалася із дипломатичними представниками, аби встановити всі обставини та з'ясувати, чи не було вчинено кримінальне правопорушення стосовно іноземця», - розповів начальник ГУНП у Києві Андрій Крищенко.

Чоловіка доставили до територіального управління поліції. Він не зміг чітко відповісти на запитання через стан сп’яніння. У результаті правоохоронці склали протокол про поліцейське піклування.

Співробітники Оболонського управління поліції після перемовин із дипломатичними представниками доставили іноземця до Консульського відділу Посольства Великої Британії в Україні. В подальшому його було супроводжено до посольства Англії для з'ясування додаткових обставин.

Повідомлення про подію зареєстрували в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Оболонського УП ГУНП у м. Києві.

Тим часом в українській столиці очікують подальше прибуття міжнародних гостей, а тому поліція працює у посиленому режимі. Співробітники діалогової поліції знаходяться на вулицях міста та допомагають іноземцям, залучаючи до діалогу англомовних працівників.

Нагадаємо, 24 травня в одному зі столичних ресторанів група з 20 хуліганів в масках атакувала вболівальників «Ліверпуля», які перебували в закладі. Вони кидали в англійських фанатів столи і стільці. Вболівальники «Ліверпуля» отримали порізи і рани голови та шиї.

Правоохоронці затримали двох осіб, котрі брали участь у бійці, і до управління поліції доставили двох постраждалих іноземців. Під час спілкування затримані відмовилися надавати будь-які пояснення щодо події, посилаючись на норми статті 63 Конституції України, а потерпілі - відмовилися від написання заяв. На цей час на двох затриманих склали адміністративні протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Столична поліція кваліфікувала бійку, у якій постраждали вболівальники «Ліверпуля» як групове хуліганство. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.