У центрі Києва затримано молодиків із піротехнікою та масками (фото)

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Затримані чоловіки дають пояснення у відділку поліції

Сьогодні, 25 травня, під час патрулювання центру Києва правоохоронці виявили у чоловіків піротехнічні засоби. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«На перехресті вулиць Городецького та Хрещатик поліцейські зупинили трьох молодиків. В одного із них виявили піротехнічні засоби. Із ними спілкуються правоохоронці», - йдеться в повідомленні.

Крім того, біля Майдану Незалежності поліцейські зупинили для перевірки чотирьох молодих людей. Під час спілкування та поверхневого огляду у них виявили маски та балаклави. Для надання пояснень їх запросили до Печерського управління поліції.

Як повідомлялося, сьогодні за порядком у столиці стежить 5000 поліцейських та нацгвардійців. Правоохоронці в основному перебувають у центральній частині міста, в аеропорту, залізничному вокзалі, біля основних спортивних локацій та у місцях проживання та перебування іноземних вболівальників.

У Києві очікують подальше прибуття міжнародних гостей, а тому поліція працює у посиленому режимі.