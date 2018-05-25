У центрі Києва затримано молодиків із піротехнікою та масками (фото)
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Затримані чоловіки дають пояснення у відділку поліції
Сьогодні, 25 травня, під час патрулювання центру Києва правоохоронці виявили у чоловіків піротехнічні засоби. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
«На перехресті вулиць Городецького та Хрещатик поліцейські зупинили трьох молодиків. В одного із них виявили піротехнічні засоби. Із ними спілкуються правоохоронці», - йдеться в повідомленні.
Крім того, біля Майдану Незалежності поліцейські зупинили для перевірки чотирьох молодих людей. Під час спілкування та поверхневого огляду у них виявили маски та балаклави. Для надання пояснень їх запросили до Печерського управління поліції.
Як повідомлялося, сьогодні за порядком у столиці стежить 5000 поліцейських та нацгвардійців. Правоохоронці в основному перебувають у центральній частині міста, в аеропорту, залізничному вокзалі, біля основних спортивних локацій та у місцях проживання та перебування іноземних вболівальників.
У Києві очікують подальше прибуття міжнародних гостей, а тому поліція працює у посиленому режимі.