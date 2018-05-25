За порядком у столиці сьогодні стежать 5 тисяч правоохоронців

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Поліцейські активно спілкуються із іноземцями на основних спортивних локаціях

Сьогодні, 25 травня, за порядком у столиці стежить 5000 поліцейських та нацгвардійців. Правоохоронці в основному перебувають у центральній частині міста, в аеропорту, залізничному вокзалі, біля основних спортивних локацій та у місцях проживання та перебування іноземних вболівальників. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зокрема із фанами активно працює поліція діалогу, завдання якої – надання інформаційної допомоги іноземним гостям.

Окрім того, всю корисну інформацію громадяни інших країн можуть отримати у мобільному центрі МВС, який діє біля фан-зони на вулиці Хрещатик.

Поліцейські активно спілкуються із іноземцями на основних спортивних локаціях, а відтак за потреби – проводять профілактичні бесіди та поверхневі перевірки.

Як відомо, у Києві очікують подальше прибуття міжнародних гостей, а тому поліція працює у посиленому режимі.

Нагадаємо, 24 травня в одному зі столичних ресторанів група з 20 хуліганів в масках атакувала вболівальників «Ліверпуля», які перебували в закладі. Вони кидали в англійських фанатів столи і стільці. Вболівальники «Ліверпуля» отримали порізи і рани голови та шиї.

Правоохоронці затримали двох осіб, котрі брали участь у бійці, і до управління поліції доставили двох постраждалих іноземців. Під час спілкування затримані відмовилися надавати будь-які пояснення щодо події, посилаючись на норми статті 63 Конституції України, а потерпілі - відмовилися від написання заяв. На цей час на двох затриманих склали адміністративні протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Столична поліція кваліфікувала бійку, у якій постраждали вболівальники «Ліверпуля» як групове хуліганство. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.