На Подолі запрацює пішохідний перехід, про який просили кияни



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Наземний перехід через вул. Нижній і Верхній Вал на перетині з вул. Костянтинівською

Завершується облаштування наземного переходу через вул. Нижній і Верхній Вал на перетині з вул. Костянтинівською

У п’ятницю, 2 серпня, запрацює наземний пішохідний перехід на вулиці Костянтинівській, що на Подолі у Києві.

Облаштування наземного переходу через вул. Нижній і Верхній Вал на перетині з вул. Костянтинівською дасть змогу швидко і зручно переходити вулицю пішоходам і створить зручні умови для маломобільних категорій громадян. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

КП «Центр організації дорожнього руху» розробило і погодило схему організації дорожнього руху з Патрульною поліцією і встановило додаткові світлофори для пішоходів. КП «УЗН» Подільського району перенесло клумбу. Наразі тривають роботи зі встановлення твердого покриття на бульварній частині.

КП ШЕУ Подільського району облаштувало пониження бордюрних каменів і встановило тактильну плитку зупиняючої дії. Це один із перших прикладів реалізації стратегії доступності і зручності у місті, подібні рішення будуть з’являтися на інших вулицях, які реконструюються чи капітально ремонтуються.

У Департаменті також наголосили, що зміна інфраструктури – нешвидкий процес, але неминучий. Київ має змінюватись на краще, ставати доступнішим, зручнішим, комфортнішим для всіх учасників руху.

Раніше на сайті Київради була зареєстрована петиція з вимогою облаштувати наземний пішохідний перехід на перехресті вулиць Нижній та Верхній Вали та вул. Костянтинівська.