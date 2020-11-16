На порозі зима, а в Києві – ярмарки: де можна купити недорогі продукти (адреси)

Столична влада організовує продуктові ярмарки за зверненням киян

Цього тижня, 17-22 листопада, на прохання киян у місті будуть проведені сезонні ярмарки. Про це повідомив Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Ярмарки відбудуться:

17 листопада (вівторок) у:

Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

18 листопада (середа) у:

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

Подільському районі – просп. Правди, 5-11;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

19 листопада (четвер) у:

Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;

Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6;

Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

20 листопада (п’ятниця) у:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вул. Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (в межах вулиць Металістів та Смоленької);

Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

21 листопада (субота) в:

Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9.

22 листопада (неділя) у:

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Святошинському районі – вул. Семашка, 10.

Крім того, для задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у вихідні 21-22 листопада у Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки.

21 листопада (субота) 2020 року в:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Деснянському районі – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера);

Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;

Печерському районі – вул. Катерини Білокур;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;

Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Чумака);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

22 листопада (неділя) 2020 року в: