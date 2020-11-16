Не сподобались ціни: на ринку в Києві молодик побив продавця-іноземця

Слідчі поліції Києва оголосили підозру харків’янину за побиття

На території ринку на вулиці Світлицького у Подільському районі Києва сталася бійка. Повідомлення про це надійшло на спецлінію 102 Для припинення правопорушення та встановлення усіх обставин події за вказаною адресою виїжджали екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місці події від свідків правоохоронці дізнались, що до ринку завітав чоловік напідпитку, який одразу почав конфліктувати з продавцем-іноземцем через ціни на одяг, яким той торгував. Невдоволений покупець декілька раз вдарив свого опонента в обличчя, після чого зник з місця події, а потерпілого з травмою голови та переломом нижньої щелепи лікарі госпіталізували до медичного закладу.

Поліцейські провели комплекс розшукових заходів та згодом встановили особу підозрюваного – ним виявився 35-річний уродженець Харкова, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Як повідомлялося, минулого тижня на Майдані Незалежності між молодиками виник конфлікт. Під час інциденту один із його учасників наніс 28-річному опоненту ножове поранення у спину.

Нещодавно у Переяславі на Київщині чоловік у стані наркотичного сп'яніння серед вулиці напав з ножем на вагітну жінку.