На Поштовій площі з’явилась Алея поштових марок (фото)

На Алеї розміщено 30 марок загальнонаціональної та київської тематики, які зібрали найвищі світові нагороди філателії

Набір марок, які представлені на Алеї, створили спеціально до 30-річчя незалежності України

До Всесвітнього дня пошти на Поштовій площі в Києві відкрився ще один унікальний культурно-пізнавальний об’єкт – Алея поштових марок. Її облаштування відбулося за ініціативи АТ «Укрпошти» та за підтримки Київської міської державної адміністрації та Подільської районної в місті Києві державної адміністрації. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Місце розміщення Алеї є досить символічним – навколо фонтану на Поштовій площі, неподалік від першої Поштової станції, яка є пам’яткою архітектури. Тут розмістили 30 марок загальнонаціональної та київської тематики, які зібрали найвищі світові нагороди філателії та прославили нашу державу далеко за її межами. Цей набір створили спеціально до 30-річчя незалежності України», – розповів Мондриївський.

Як зазначили в «Укрпошті», у всьому світі поштова марка – це не лише знак поштової оплати, а й потужний засіб популяризації національного надбання: світочів вітчизняної культури, науки, мистецтва, полотен талановитих художників, споруд відомих архітекторів, подій світового значення, геніальних відкриттів.

«Марки – окремий вид мистецтва, що рік за роком відтворює сучасну й не тільки історію України. Ідея увіковічнити кращі марки про Україну та Київ на Поштовій площі виникла в співпраці між «Укрпоштою» та міською владою задля спільної цілі – покращувати та наповнювати наше місто якісними культурними та історичними продуктами», – додала директорка Департаменту культури КМДА Яна Барінова.