«Укрпошта» представила марку до футбольного Євро-2020

Тираж марки складе 140 тисяч примірників

«Укрпошта» присвятила нову марку чемпіонату Європи з футболу Євро-2020. Про це в п'ятницю, 11 червня, повідомили на сайті «Укрпошти».

Уточнюється, що тираж марки складе 140 тисяч примірників і номіналом F (еквівалент 17 грн).

На марці зображено основні елементи концепції візуального дизайну UEFA Euro 2020 ТМ: міст –універсальний символ зв'язку, уболівальників і офіційний Кубок Анрі Делоне.

Відомо, що «Укрпошта» ввела в обіг 29 поштових марок і блоків на футбольну тематику. Зокрема, вони були присвячені українському футболу, ювілеїв FIFA, UEFA, Чемпіонату світу FIFA World Cup 2006, UEFA Euro 2012 проведенню UEFA Champions League Final Kyiv 2018.

Як відомо, Євро-2020 стартувало 11 червня і завершиться 11 липня. Перша гра Євро-2020 принесла перемогу збірній Італії з великим рахунком над Туреччиною.