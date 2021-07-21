«Укрпошта» презентувала марки із ковбасою та чебуреками (фото)

У комплекті з марками національний поштовий оператор також випустив тематичні конверти, які також мають мотиви кримськотатарської та української кухонь

«Укрпошта» ввела в обіг нові поштові марки, а саме «Кримськотарські чебуреки» та «Українська ковбаса». Про цю подію повідомили у пресслужбі відомства.

У комплекті з марками національний поштовий оператор випустив тематичні конверти, які також мають мотиви кримськотатарської та української кухонь. Разом вони є лаконічним продовженням серії «Національні страви». І це доволі символічно, адже Крим і Україна є єдиним цілим у свідомості українців.

Урочиста презентація марки «Кримськотарські чебуреки» відбулася 21 липня у Києві перед будівлею Головпоштамту за участю генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського та засновника гостьового двору «Старий Крим» Алімдар Білялов.

У повідомленні йдеться про те, що візитні картки України – не лише її історичні та архітектурні пам’ятки, а й страви національної кухні. Укрпошта прагне, аби приємних смакових асоціацій стало більше.

Зокрема у 2018 році «Укрпошта» почала випуск серії марок «Національні страви». Так, вже вийшли марки «Котлета по-київськи» та «Київський торт».

Автор ескізів марок, конвертів та штемпеля «Перший день» художниця Юліка Правдохіна.

Відомо, що тираж кожної марки – 130 тисяч примірників, номінальна вартість – V (еквівалент дев’ять грн).

Нагадаємо, що кримськотатарська кухня різноманітна за смаковою палітрою. Але тут дуже полюбляють чебуреки. Історія виникнення їх сягає часів монголо-татарських кочових племен.

А ось українська ковбаса є однією з найпопулярніших страв української національної кухні та є обов’язковим атрибутом на святковому столі. Традиційно її готують до Різдвяних та Великодніх свят.

Додамо, що на Прикарпатті оберуть блогерів для участі у безкоштовному турі від проєкту «52 стилі життя в Карпатах: відродження традиційних культур праці», де буде змога отримати насолоду від свіжого повітря, неймовірних краєвидів, смачних страв, приготованих за столітніми рецептами, навчитися новим ремеслам та відпочити від наболілих звичок міського життя.

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