«Укрпошта» представила марки із червонокнижними птахами

Усі зображені птахи належать до видів, що поступово зникають

На нових поштових марках зображені птахи трьох зникаючих видів, що занесені до Червоної книги України.

«Укрпошта» представила низку нових марок, на яких фігурують птахи. На марках випуску «Птахи України. Куроподібні» зображені «Орябок лісовий», «Глушець білодзьобий», «Фазан звичайний», «Перепілка звичайна», «Куріпка біла», «Куріпка сіра», «Тетерук євразійський» та «Кеклик кремовогорлий». Про це повідомили у пресслужбі «Укрпошти».

Орнітофілателія вважається однією з найулюбленіших тем у колекціонуванні марок. За різні періоди «Укрпошта» вже видала понад 50 поштових марок і блоків із зображенням рідкісних та характерних видів птахів України.

До цього випуску марок надруковано картмаксимуми і конверт «Перший день».

Марки, конверт та штемпель намалювала художниця Наталія Кохаль.

Марковий аркуш випущено тиражем 25 тисяч примірників, номінал кожної марки – 9 грн.

Зображені на марках птахи мають різні риси:

Глушець білодзьобий – зникаючий вид птахів, що занесений до Червоної книги України. Ареал поширення - Полісся та в Карпати.

Тетерук євразійський – зникаючий вид птахів, що занесений до Червоної книги України. Ареал поширення – Полісся, в Карпати та північ лісостепової зони.

Орябок лісовий – вид занесений до Червоної книги України. В Україні поширений у Розточчі, Карпатах, на Поліссі та подекуди на півночі лісостепової зони.

Фазан звичайний – інтродукований осілий вид, що прижився в природних умовах в південних та південно-східних районах, а також на Закарпатській рівнині.

Куріпка біла – рідкісний в Україні залітний вид. Трапляєся взимку на відкритих болотах Полісся.

Кеклик кремовогорлий – інтродукований вид. Після завезення з Азії прижився в горах Криму.

Куріпка сіра – осілий вид, поширений майже по всій Україні, окрім гір. Заселяє луки і перелоги з чагарниками, поля біля лісосмуг.

Перепілка звичайна – найменший птах із куроподібних фауни України. Заселяє луки і поля по всій країні. Єдиний вид куроподібних, що є перелітним.

Нагадаємо, раніше «Укрпошта» ввела в обіг нові поштові марки, а саме «Кримськотарські чебуреки» та «Українська ковбаса».

У комплекті з марками національний поштовий оператор випустив тематичні конверти, які також мають мотиви кримськотатарської та української кухонь. Разом вони є лаконічним продовженням серії «Національні страви».

Раніше повідомлялося, що «Укрпошта» буде безкоштовно пересилати до Пенсійного фонду України (ПФУ) листи пенсіонерів із заявами на переведення виплат пенсії або соціальної допомоги у відділення зв'язку національного поштового оператора.

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