На Повітрофлотському проспекті на ходу загорілося таксі (фото, відео)



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Загорання виникло у моторному відсіку авто Фото: Інформатор

Загорання автомобіля ліквідували рятувальники

У п'ятницю, 22 листопада, в Солом'янському районі Києва під час руху по дорозі загорівся автомобіль Chevrolet Lacetti з наклейками служби таксі Uber.

Автомобіль загорівся біля Солом'янської площі поблизу Академії внутрішніх справ України. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на очевидців інциденту.

За попередньою інформацією, авто їхало по Повітрофлотському проспекту. Під час руху виникла пожежа. Загасити машину водію самостійно не вдалося. Довелося викликати рятувальників, які оперативно ліквідували загорання.

На місці працювали рятувальники, патрульна поліція і медики.

Деталі й причини інциденту з'ясовуються.

На Повітрофлотському проспекті утворився затор.

Як повідомлялося, 21 листопада ввечері напівпорожній Голосіївський проспект у столиці не поділили автомобілі Mercedes і Volkswagen служби таксі. Після невеликого зіткнення машина таксі злетіла з дороги, знесла дерево і зупинилася у стовпі.