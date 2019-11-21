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    В історичному серці Києва горів будинок (відео)

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    Пожежа виникла на площі 70 кв. м - В історичному серці Києва горів будинок (відео)
    Пожежа виникла на площі 70 кв. м
    Фото: ДСНС

    Пожежа сталася у покинутому будинку

    Сьогодні, 21 листопада, вранці сталася пожежа у відселеному будинку на вул. Боричів Тік, 3 у Подільському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку 101 о 10:05.

    На місце події прибули рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборці встановили, що загоряння виникло у 2-поверховій відселеній будівлі на площі 70 кв. м, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 10:53 рятувальники локалізували займання та об 11:10 ліквідували.

    На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 чоловік особового складу.

    Жертв та постраждалих немає.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, 19 листопада вранці сталася пожежа в адміністративній будівлі на вул. Жилянській, 107 у Шевченківському районі столиці. 

     

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