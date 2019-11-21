В історичному серці Києва горів будинок (відео)
Пожежа сталася у покинутому будинку
Сьогодні, 21 листопада, вранці сталася пожежа у відселеному будинку на вул. Боричів Тік, 3 у Подільському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку 101 о 10:05.
На місце події прибули рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборці встановили, що загоряння виникло у 2-поверховій відселеній будівлі на площі 70 кв. м, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.
О 10:53 рятувальники локалізували займання та об 11:10 ліквідували.
На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 чоловік особового складу.
Жертв та постраждалих немає.
Причина пожежі наразі встановлюється.
Як повідомлялося, 19 листопада вранці сталася пожежа в адміністративній будівлі на вул. Жилянській, 107 у Шевченківському районі столиці.