У гаражному кооперативі в Києві вщент згорів автомобіль (фото)



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Пожежа виникла у цегляному гаражі Фото: ДСНС

Власник автомобіля отримав тяжкі опіки

У четвер, 21 листопада, увечері сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Усенка, 8 у Дніпровському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 17:32.

На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю вогнеборці встановили, що пожежа виникла в цегляному гаражі, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Власник приміщення намагався самостійно загасити полум`я, внаслідок чого отримав опіки верхніх кінцівок та дихальних шляхів різної тяжкості. Потерпілого було госпіталізовано в опіковий центр.

О 17:58 пожежа була локалізована, а о 18:46 ліквідована.

До ліквідації пожежі було задіяно 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Внаслідок пожежі автомобіль Ford Ecosport, який знаходився в гаражі, та оздоблення гаража згоріли повністю.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.