На Троєщині палав приватний будинок: є постраждалий (фото)



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Загорання будинку супроводжувалося сильним задимленням Фото: ДСНС

Чоловіка з отруєнням чадним газом доправлено до лікарні

У четвер, 21 листопада, сталася пожежа в одному із приватних будинків у с. Троєщина. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку 101 о 14:40.

На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю вогнеборці встановили, що загоряння супроводжується сильним задимленням, та, провівши розвідку, виявили осередок пожежі. Про це інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

О 15:24 рятувальники локалізували займання на площі 40 кв. м та о 15:51 – ліквідували.

Внаслідок пожежі постраждав чоловік, якого було передано працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої його госпіталізації в місцеве відділення токсикології.

На місці події було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.