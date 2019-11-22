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    На Троєщині палав приватний будинок: є постраждалий (фото)

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    Загорання будинку супроводжувалося сильним задимленням - На Троєщині палав приватний будинок: є постраждалий (фото)
    Загорання будинку супроводжувалося сильним задимленням
    Фото: ДСНС

    Чоловіка з отруєнням чадним газом доправлено до лікарні

    У четвер, 21 листопада, сталася пожежа в одному із приватних будинків у с. Троєщина. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку 101 о 14:40.

    На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю вогнеборці встановили, що загоряння супроводжується сильним задимленням, та, провівши розвідку, виявили осередок пожежі. Про це інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 15:24 рятувальники локалізували займання на площі 40 кв. м та о 15:51 – ліквідували.

    Внаслідок пожежі постраждав чоловік, якого було передано працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої його госпіталізації в місцеве відділення токсикології.

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    На Троєщині палав приватний будинок: є постраждалий (фото)
    На Троєщині палав приватний будинок: є постраждалий (фото)
    На Троєщині палав приватний будинок: є постраждалий (фото)

    На місці події було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.

    Причина займання наразі встановлюється.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники Троєщина будинок чоловік
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