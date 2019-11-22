У Києві автомобіль таксі збив дерево і влетів у стовп (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Машина служби таксі злетіла з дороги Фото: Інформатор

В результаті ДТП постраждав водій таксі

У четвер, 21 листопада, ввечері напівпорожній Голосіївський проспект у столиці не поділили автомобілі Mercedes і Volkswagen служби таксі. Після невеликого зіткнення машина таксі злетіла з дороги, знесла дерево і зупинилася у стовпі.

У ДТП постраждав водій Volkswagen. Про це повідомляє Інформатор.

Аварія трапилася близько 22:00 біля кінотеатру «Загреб».

Як повідомили знайомі потерпілого водія таксі, він їхав без пасажирів у правій смузі дороги. Перед ним різко перебудувався Mercedes і буквально виштовхнув Volkswagen на узбіччя. Там таксист звалив дерево і зупинився у стовпі.

У водія Mercedes інша версія. Чоловік розповів, що перед ним на дорогу вилетів сміттєвий пакет і він вивернув кермо вправо, не очікуючи побачити там таксі. За його словами, Volkswagen їхав з великим перевищенням швидкості.

В результаті аварії водій таксі отримав перелом ноги, його забрали в лікарню.

Обставини аварії встановлює поліція.

Як повідомлялося, у четвер увечері на Окружній загинув пішохід: чоловік потрапив під колеса автомобіля Skoda.