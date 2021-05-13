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    Обкрадали маєтки під Києвом. Поліція затримала банду крадіїв із Грузії (фото)

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    Грабіжниками виявилися 40-річні громадяни Грузії - Обкрадали маєтки під Києвом. Поліція затримала банду крадіїв із Грузії (фото)
    Грабіжниками виявилися 40-річні громадяни Грузії
    Фото: Нацполіція

    Іноземці здійснювали крадіжки переважно вдень, проникаючи до оселі шляхом віджиму вікна

    11 травня до поліції надійшло повідомлення від жительки села Хотів Обухівського району про крадіжку з її оселі. 57-річна жінка повідомила, що невідомі особи проникли до її будинку та викрали $7 тис.

    Оперативники управління карного розшуку поліції Київщини спільно з працівниками Обухівського районного управління поліції провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили місцезнаходження зловмисників. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Грабіжниками виявились 40-річні громадяни Грузії, які проживали у місті Дніпро. Двох фігурантів затримали у столиці в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

    Встановлено, що іноземці здійснювали крадіжки переважно вдень, проникаючи до оселі шляхом віджиму вікна, забирали все цінне і зникали.

    Наразі правоохоронці встановили причетність чоловіків ще до двох фактів крадіжок у селищі Глеваха.

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    Обкрадали маєтки під Києвом. Поліція затримала банду крадіїв із Грузії (фото)
    Обкрадали маєтки під Києвом. Поліція затримала банду крадіїв із Грузії (фото)
    Обкрадали маєтки під Києвом. Поліція затримала банду крадіїв із Грузії (фото)
    Обкрадали маєтки під Києвом. Поліція затримала банду крадіїв із Грузії (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від трьох до шести років.

    Вирішується питання про оголошення підозри затриманим. Запобіжний захід обере суд.

    Теги: Національна поліція України кримінал іноземці Грузія Київщина пограбування
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