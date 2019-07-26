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    На проспекті Палладіна завершують вкладання асфальту, як на злітних смугах

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    На проспекті Палладіна триває капітальний ремонт дороги - На проспекті Палладіна завершують вкладання асфальту, як на злітних смугах
    На проспекті Палладіна триває капітальний ремонт дороги

    У п'ятницю останнє обмеження руху на просп. Палладіна через капітальний ремонт

    Сьогодні, 26 липня, на проспекті Палладіна у Києві буде обмежено рух транспорту через ремонтні роботи. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

    «На просп. Палладіна між вул. Робітничою і вул. Єфремова вкладатимемо верхній шар покриття. Роботи виконуватимемо за сухої погоди! З 6 ранку 26 липня почнемо підготовку до асфальтування. І до кінця доби роботи виконаємо», - розповіли дорожники.

    Вони зазначили, що якщо асфальтування відбудеться - це буде останнє обмеження руху на просп. Палладіна через капітальний ремонт.

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    На проспекті Палладіна завершують вкладання асфальту, як на злітних смугах
    На проспекті Палладіна завершують вкладання асфальту, як на злітних смугах
    На проспекті Палладіна завершують вкладання асфальту, як на злітних смугах
    На проспекті Палладіна завершують вкладання асфальту, як на злітних смугах
    На проспекті Палладіна завершують вкладання асфальту, як на злітних смугах
    На проспекті Палладіна завершують вкладання асфальту, як на злітних смугах
    На проспекті Палладіна завершують вкладання асфальту, як на злітних смугах
    На проспекті Палладіна завершують вкладання асфальту, як на злітних смугах

    Нагадаємо, 23 липня мер Києва Віталій Кличко показав, як оновлюють одну з великих магістралей столиці - проспект Палладіна. Асфальт, що там вкладають, зазвичай використовують при облаштуванні злітно-посадкових смуг в аеропортах.  На майже п‘ятикілометровій ділянці проспекту такий «високотехнологічний» асфальт отримають 6 смуг авторуху.

    Також на Палладіна облаштують нові тротуари та велодоріжки. Встановлять сучасне LED- освітлення, висадять вздовж проспекту молоді дерева.

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