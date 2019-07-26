На проспекті Палладіна завершують вкладання асфальту, як на злітних смугах



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На проспекті Палладіна триває капітальний ремонт дороги

У п'ятницю останнє обмеження руху на просп. Палладіна через капітальний ремонт

Сьогодні, 26 липня, на проспекті Палладіна у Києві буде обмежено рух транспорту через ремонтні роботи. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

«На просп. Палладіна між вул. Робітничою і вул. Єфремова вкладатимемо верхній шар покриття. Роботи виконуватимемо за сухої погоди! З 6 ранку 26 липня почнемо підготовку до асфальтування. І до кінця доби роботи виконаємо», - розповіли дорожники.

Вони зазначили, що якщо асфальтування відбудеться - це буде останнє обмеження руху на просп. Палладіна через капітальний ремонт.

Нагадаємо, 23 липня мер Києва Віталій Кличко показав, як оновлюють одну з великих магістралей столиці - проспект Палладіна. Асфальт, що там вкладають, зазвичай використовують при облаштуванні злітно-посадкових смуг в аеропортах. На майже п‘ятикілометровій ділянці проспекту такий «високотехнологічний» асфальт отримають 6 смуг авторуху.

Також на Палладіна облаштують нові тротуари та велодоріжки. Встановлять сучасне LED- освітлення, висадять вздовж проспекту молоді дерева.