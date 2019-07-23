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    На столичній магістралі вкладають асфальт, як на злітних смугах аеропортів (фото, відео)

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    Ремонт проспекту Палладіна - На столичній магістралі вкладають асфальт, як на злітних смугах аеропортів (фото, відео)
    Ремонт проспекту Палладіна

    Віталій Кличко показав, як ремонтують проспект Палладіна

    Мер Києва Віталій Кличко показав, як оновлюють одну з великих магістралей столиці - проспект Палладіна. Відповідне відео він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

    «Друзі! Продовжуємо оновлювати одну з великих магістралей столиці - проспект Палладіна, частину якого відремонтували минулого року. Сьогодні тривають масштабні роботи на ділянці від вулиці Вернадського до Залізничного шляхопроводу (вже повністю оновленого). Там, до речі, впроваджуємо технології, які дозволять значно подовжити «життя» наших доріг. Асфальт, що вкладають на проспекті Палладіна, зазвичай використовують при облаштуванні злітно-посадкових смуг в аеропортах», - додав він. 

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    На столичній магістралі вкладають асфальт, як на злітних смугах аеропортів (фото, відео)
    На столичній магістралі вкладають асфальт, як на злітних смугах аеропортів (фото, відео)
    На столичній магістралі вкладають асфальт, як на злітних смугах аеропортів (фото, відео)
    На столичній магістралі вкладають асфальт, як на злітних смугах аеропортів (фото, відео)
    На столичній магістралі вкладають асфальт, як на злітних смугах аеропортів (фото, відео)
    На столичній магістралі вкладають асфальт, як на злітних смугах аеропортів (фото, відео)
    На столичній магістралі вкладають асфальт, як на злітних смугах аеропортів (фото, відео)
    На столичній магістралі вкладають асфальт, як на злітних смугах аеропортів (фото, відео)

    На оновленій, майже п‘ятикілометровій ділянці проспекту такий «високотехнологічний» асфальт отримають 6 смуг авторуху.

    Також на Палладіна облаштують нові тротуари та велодоріжки. Встановлять сучасне LED- освітлення, висадять вздовж проспекту молоді дерева.

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