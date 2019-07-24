На столичних водіїв чекає затор ще в одному районі Києва



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Розпочинається капітальний ремонт Дарницької площі

З 27-28 липня, у залежності від погодних умов, розпочнеться капітальний ремонт Дарницької площі. У зв'язку з роботами рух буде частково обмежено. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

Дорожники працюватимуть цілодобово.

За сприятливої погоди автодорівці планують закінчити оновлення уже до початку вересня.

«Почнемо працювати на двох смугах руху від просп. Соборності до Харківського шосе. Ми вирівняємо бордюри і люки оглядових колодязів, замінимо усі 2 шари асфальту (використаємо міцний асфальт ЩМА). Частково й оновимо піщано-щебеневу подушку. На тротуарах з'явиться ФЕМ. А освітлюватимуть площу енергоощадні LED-ліхтарі», - повідомили в «Київавтодорі».

Гарантія на нове дорожнє полотно — 5 років.

Нагадаємо, 23 липня мер Києва Віталій Кличко показав, як оновлюють одну з великих магістралей столиці - проспект Палладіна. Асфальт, що там вкладають, зазвичай використовують при облаштуванні злітно-посадкових смуг в аеропортах. На майже п‘ятикілометровій ділянці проспекту такий «високотехнологічний» асфальт отримають 6 смуг авторуху.

Також на Палладіна облаштують нові тротуари та велодоріжки. Встановлять сучасне LED- освітлення, висадять вздовж проспекту молоді дерева.