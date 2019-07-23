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    Капітальний ремонт проспекту Бандери: що нині там відбувається (фото)

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    На одній стороні проспекту Бандери зняли старий асфальт - Капітальний ремонт проспекту Бандери: що нині там відбувається (фото)
    На одній стороні проспекту Бандери зняли старий асфальт

    На проспекті майже не лишилося старого асфальту

    Триває капітальний ремонт однієї з важливих транспортних артерій Києва - проспекту Степана Бандери. 

    Як повідомила пресслужба Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації, зараз на проспекті Бандери триває демонтаж старого асфальту.

    Надалі планується укріплення старої основи, укладання геосітки, а також укладання піщано-щебеневої подушки з цементом та укладання двох шарів а/б покриття.

    Поки що роботи тривають на одному напрямку проспекту, а згодом дорожники почнуть працювати на іншій стороні магістралі.

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    Капітальний ремонт проспекту Бандери: що нині там відбувається (фото)
    Капітальний ремонт проспекту Бандери: що нині там відбувається (фото)
    Капітальний ремонт проспекту Бандери: що нині там відбувається (фото)

    Нагадаємо, з 14 липня на проспекті Бандери в Києві розпочався капітальний ремонт дорожнього покриття. 

    З 23:00 14 липня рух в обох напрямках було організовано з парного боку проспекту Бандери. Одразу ж після перекриття почали знімати асфальт.

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