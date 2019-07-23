Капітальний ремонт проспекту Бандери: що нині там відбувається (фото)
На проспекті майже не лишилося старого асфальту
Триває капітальний ремонт однієї з важливих транспортних артерій Києва - проспекту Степана Бандери.
Як повідомила пресслужба Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації, зараз на проспекті Бандери триває демонтаж старого асфальту.
Надалі планується укріплення старої основи, укладання геосітки, а також укладання піщано-щебеневої подушки з цементом та укладання двох шарів а/б покриття.
Поки що роботи тривають на одному напрямку проспекту, а згодом дорожники почнуть працювати на іншій стороні магістралі.
Нагадаємо, з 14 липня на проспекті Бандери в Києві розпочався капітальний ремонт дорожнього покриття.
З 23:00 14 липня рух в обох напрямках було організовано з парного боку проспекту Бандери. Одразу ж після перекриття почали знімати асфальт.