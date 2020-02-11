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    Жахлива ДТП під Києвом: фура розірвала ВАЗ навпіл (фото, відео)

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    Від удару легковик розірвало на дві частини - Жахлива ДТП під Києвом: фура розірвала ВАЗ навпіл (фото, відео)
    Від удару легковик розірвало на дві частини
    Фото: Інформатор

    Водій ВАЗ загинув на місці аварії

    У вівторок, 11 лютого, поблизу населеного пункту Проліски, що під Києвом, сталася жахлива ДТП за участю двох автомобілів. На вулиці Броварський, біля «Фоззі», зіткнулися ВАЗ-21099 і фура Volvo. В результаті аварії загинув чоловік.

    Аварія трапилася близько 10:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія вантажівки, він виїхав на Бориспільську окружну і їхав у напрямку Броварів. У цей момент йому лоб в лоб вилетів ВАЗ. Уникнути зіткнення не вдалося.

    Від удару легковик розірвало на дві частини. У ній знаходився тільки водій. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

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    Жахлива ДТП під Києвом: фура розірвала ВАЗ навпіл (фото, відео)
    Жахлива ДТП під Києвом: фура розірвала ВАЗ навпіл (фото, відео)
    Жахлива ДТП під Києвом: фура розірвала ВАЗ навпіл (фото, відео)
    Жахлива ДТП під Києвом: фура розірвала ВАЗ навпіл (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Попередньо поліцейські з'ясували, що перед аварією ВАЗ здійснював обгін. Водія винесло на смугу зустрічного руху, де в нього врізалася фура.

    Зараз на місці працюють екіпажі поліції і слідчо-оперативна група. На ділянці, де сталася аварія, ускладнено рух. Подробиці інциденту встановлюються.

    Нагадаємо, сьогодні, 11 лютого, близько 8-ї години на 122 км дороги Київ - Звенигородка, біля розвороту в напрямку м. Тараща, сталося зіткнення вантажівки DAF та легкового автомобіля ВАЗ. Водій ВАЗ загинув на місці ДТП.

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