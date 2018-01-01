Масштабна пожежа у центрі Києва: Мінкульт просить Кличка викупити пам’ятку архітектури

Міністерство культури зробило заяву щодо пожежі в столиці

Мінкультури висловило глибоку стурбованість пожежею у центрі столиці, в будівлі по вулиці Богдана Хмельницького, 12-14. Про це йдеться на сайті відомства, повідомляє «Главком». «Міністерство культури звертається до київського міського голови як керівникамісцевого органу охорони культурної спадщини із закликом здійснити



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Масштабна пожежа у центрі Києва

Міністерство культури зробило заяву щодо пожежі в столиці

Мінкультури висловило глибоку стурбованість пожежею у центрі столиці, в будівлі по вулиці Богдана Хмельницького, 12-14.

Про це йдеться на сайті відомства, повідомляє «Главком».

«Міністерство культури звертається до київського міського голови як керівникамісцевого органу охорони культурної спадщини із закликом здійснити обстеження всіхпам’яток на території Києва та вжити належних заходів задля їх збереження. Зокремазастосувати визначені чинним законодавством заходи впливу до тих власників(користувачів), які допускають неналежне утримання пам’яток, що несе загрозу їхзнищення. Сподіваюся, що вже завтра власники (користувачі) пам’ятки по вулиці Б. Хмельницького, 12-14 отримають свій припис, а київська влада звернеться з позовомдо суду про викуп пам’ятки», - зазначено у заяві.

Також у Мінкульті нагадали, що будівля є пам’яткою архітектури місцевогозначення № 635-КВ (Наказ Міністерства культури і туризму України від 15.09.2010 № 706/0/16-10).

Відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про охорону культурноїспадщини» власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язаніутримувати пам'ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати відпошкодження, руйнування або знищення відповідно до цього Закону та охоронного договору.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Києва за адресою вулиця Хмельницького, 12, горить будинок.