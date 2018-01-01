Негода в Україні: знеструмленими залишаються 322 населені пункти

Найбільше знеструмлених населених пунктів у Одеській області

Внаслідок погодних умов в Україні знеструмленими залишаються 322 населені пункти. Про це йдеться у повідомленні на сайті ДСНС. «Залишаються знеструмленими 322 населені пункти (Одеська - 244, Черкаська - 74, Чернігівська - 3, Дніпропетровська - 1). Одеська область: тривають відновлювальні роботи у м. Вилково, для енергозабезпечення насосної



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Найбільше знеструмлених населених пунктів у Одеській області

Внаслідок погодних умов в Україні знеструмленими залишаються 322 населені пункти.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.

«Залишаються знеструмленими 322 населені пункти (Одеська - 244, Черкаська - 74, Чернігівська - 3, Дніпропетровська - 1). Одеська область: тривають відновлювальні роботи у м. Вилково, для енергозабезпечення насосної станції та лікарні міста залучено 2 пересувні електростанції ДСНС», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що невеликий сніг спостерігається у Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Луганській областях, невеликий сніг з дощем у Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

«Рух транспорту на ділянці автодороги М-05 Київ - Одеса на території Черкаської та Кіровоградської областей відновлено в обох напрямках по одній смузі. До розчищення доріг та буксируваня транспорту на даних ділянках залучено 48 одиниці техніки та 106 осіб, з них від Укравтодору - 26 одиниць техніки та 39 осіб, ДСНС - 18 одиниць техніки та 59 осіб, Міністерства оборони України - 2 одиниці техніки та 4 особи, комунальних служб - 2 одиниці техніки та 4 особи», - відзначили у ДСНС.

Нагадаємо, станом на вечір 19 січня знеструмленими залишались майже 700 населених пунктів.

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