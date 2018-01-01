Низка тролейбусних маршрутів у столиці змінить графік роботи

Зміни руху тролейбусів маршрутів №№ 30, 31, 37, 50 та нічного тролейбусного маршруту № 91Н

У ніч проти 22 січня із 00:50 до 04:50 вносяться зміни у рух тролейбусів маршрутів №№ 30, 31, 37, 50 та нічного тролейбусного маршруту №91Н у зв’язку з перенесенням керованого стрілочного вузла на тролейбусній лінії в районі Керченської площі. Про це інформують у КП «Київпастранс», повідомляє «Главком». Так, рух



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Зміни руху тролейбусів маршрутів №№ 30, 31, 37, 50 та нічного тролейбусного маршруту № 91Н

У ніч проти 22 січня із 00:50 до 04:50 вносяться зміни у рух тролейбусів маршрутів №№ 30, 31, 37, 50 та нічного тролейбусного маршруту №91Н у зв’язку з перенесенням керованого стрілочного вузла на тролейбусній лінії в районі Керченської площі.

Про це інформують у КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».

Так, рух тролейбусів маршрутів №№ 30, 31, 37, 50 закривається (заїзд останніх та виїзд перших буде скореговано).

Рух нічного тролейбусного маршруту № 91Н організовано за скороченою схемою: залізничний вокзал «Центральний» – вул. Антоновича – бульвар Дружби народів – проспект Соборності – вул. Будівельників – проспект Визволителів – бульвар Перова – вул. Сєрова; у зворотному напрямку – за діючою схемою руху.