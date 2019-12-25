На проспекті Перемоги в Києві горіла адмінбудівля



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Над ліквідацією пожежі працювали 15 вогнеборців Фото: ДСНС

Пожежа виникла в одному з офісів адмінбудівлі

У вівторок, 24 грудня, сталася пожежа в адміністративній будівлі на пр. Перемоги, 67 у Святошинському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 23:04.

До місця події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборці встановили, що загоряння сталося в одному із офісів на четвертому поверсі 4-поверхової адміністративної будівлі, повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

Пожежу вогнеборцям вдалося локалізувати о 23:33 на площі 20 кв. м, а о 23:44 – ліквідувати.

На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Внаслідок пожежі пошкоджено віконну раму, меблі, електронну техніку, обшивку стін та стелі, закопчено стіни та стеля.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Жертв та постраждалих немає.