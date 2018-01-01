На реконструкцію столичних колекторів спрямують понад 120 млн грн

Комунальне господарство Києва

Цього року на планові роботи з реконструкції об’єктів київського каналізаційного господарства місто спрямує понад 120 млн грн. Насамперед, масштабні роботи виконають на Новодарницькому каналізаційному колекторі, де кілька тижнів тому сталася аварія, та на Борщагівському каналізаційному колекторі. Про це під



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Комунальне господарство Києва

Цього року на планові роботи з реконструкції об’єктів київського каналізаційного господарства місто спрямує понад 120 млн грн. Насамперед, масштабні роботи виконають на Новодарницькому каналізаційному колекторі, де кілька тижнів тому сталася аварія, та на Борщагівському каналізаційному колекторі. Про це під час інспекції протиаварійних робіт на Новодарницькому каналізаційному колекторі на перетині вулиць Тростянецької та Горлівської заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє «Главком».

Нагадаємо, 15 грудня минулого року сталася аварія на Новодарницькому каналізаційному колекторі, діаметр якого 2900 мм та глибина залягання 10 м. Унаслідок дії газової корозії несуща спроможність була втрачена, верх труби зруйнувався та утворилось провалля земельної ділянки діаметром 6 метрів і глибиною 3,5 метра.

«Для ліквідації аварії «Київводоканалом» залучено підрядника – ПрАТ «Метробуд». Роботи триватимуть ще протягом місяця, оскільки ситуація ускладнена великою кількістю підземних комунікацій: високовольтних електричних кабелів – 10 вольт, газопроводами середнього та низького тиску. Тобто роботи проводяться в достатньо небезпечних умовах. На період ліквідації аварії встановлено тимчасове перекачування стоків. Рух трамваю № 8 призупинено, замість нього від вулиці Славгородської до метро «Позняки» курсує рейсовий автобус та інші додаткові маршрути», – зазначив Петро Пантелеєв.

Заступник голови КМДА повідомив, що переважна більшість каналізаційних мереж Києва будувалась приблизно 50 років тому.

«Об’єкти каналізаційного господарства пошкоджені газовою корозією, що в майбутньому спричинятиме аварійні випадки. Минулого року ми збудували другу нитку Головного міського каналізаційного колектора замість існуючого аварійного. І плануємо поступово здійснювати заміну та реконструкції більш локальних колекторів. На проведення ремонтних робіт на Новодарницькому колекторі виділено 20 мільйонів гривень, ще близько 100 мільйонів гривень виділено на інші колектори, розташовані у Києві. Зокрема, цього року ми завершимо роботи із заміни Борщагівського колектора, де в 2015 році сталося дві масштабні аварії», – підкреслив Петро Пантелеєв.