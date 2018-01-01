Під офісом «1+1» проходить мітинг проти гомофобії на телебаченні

На акцію прийшли близько п’яти людей

Біля будівлі телеканалу «1+1» у Києві проходить акція «За гумор без дискримінації». Це пов’язано з новорічним виступом «95 кварталу», який показав гомофобну сценку, повідомляє Інформатор. На акцію прийшли близько п’яти людей. Вони тримають плакати «95 квартал = систематичний злочин проти