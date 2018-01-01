Під офісом «1+1» проходить мітинг проти гомофобії на телебаченні
- Сьогодні, 15:02
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Фото Інформатор
На акцію прийшли близько п’яти людей
Біля будівлі телеканалу «1+1» у Києві проходить акція «За гумор без дискримінації». Це пов’язано з новорічним виступом «95 кварталу», який показав гомофобну сценку, повідомляє Інформатор.
На акцію прийшли близько п’яти людей. Вони тримають плакати «95 квартал = систематичний злочин проти людяності» та Je suis Buratino.
Як відомо, у новорічному випуску «Вечірнього кварталу» актори показали гомофобну сценку, у якій Буратіно став «Буратіною».
Автори «Квартал 95» вибачилися за інцидент, а відео сценки видалили з офіційної Ютуб-сторінки студії