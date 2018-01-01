За минулий рік до столичного бюджету надійшло 64 млрд грн податків

Це на 18% у порівнянні з минулимроком

У 2017 році столичними платниками до бюджетів усіх рівнів сплачено 63 млрд 752 млн грн податків зборів і платежів. Це на 18% більше, ніж роком раніше. Якщо порівнювати з 2016-м, надходження зросли на 9 млрд 908 млн грн. Про це повідомили в Головному управлінні ДФС у місті Києві, повідомляє «Главком». У минулому році до державного



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Сплата податків

Це на 18% у порівнянні з минулимроком

У 2017 році столичними платниками до бюджетів усіх рівнів сплачено 63 млрд 752 млн грн податків зборів і платежів. Це на 18% більше, ніж роком раніше. Якщо порівнювати з 2016-м, надходження зросли на 9 млрд 908 млн грн. Про це повідомили в Головному управлінні ДФС у місті Києві, повідомляє «Главком».

У минулому році до державного бюджету надійшло понад 44 млрд грн. Збільшення надходжень відбулось за такими основними податками: на 3 млрд 837 млн грн (23%) зросли надходження з податку на додану вартість, які в підсумку 2017 року склали 20,8 млрд грн; на 3 млрд 639 млн грн (32%) збільшились надходження з податку на доходи фізичних осіб і склали 14 млрд 946 млн грн; на 633 млн грн (36%) підвищився рівень сплати військового збору – 2 млрд 399 млн грн, а також на 17 млн грн (38%) додали надходження акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів, які склали 62 млн грн.

До бюджету Києва протягом 2017 року платники податків перерахували 19 млрд 729 млн грн, що на 17% більше, ніж торік. Столична казна додатково поповнилась на 2,8 млрд грн. Якщо порівняти з показниками 2016 року, то відбулось збільшення надходжень до бюджету міста за наступними податками: на 2 млрд 401 млн грн (33%) підвищилась сплата податку на доходи фізичних осіб і склала 9 млрд 680 млн грн; надходження єдиного податку зросли на понад 1 млрд грн (на 33%) і склали 4 млрд 134 млн грн; на 138 млн грн (62%) додав у надходженнях податок на майно – 362 млн грн.

Окрім того, у 2017 році в столиці сплачено 27 млрд 789 млн грн єдиного соціального внеску, що на 41%, або на 8,1 млрд грн більше, ніж у 2016 році.