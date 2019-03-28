На ремонт тепломереж Київ цього року виділив півмільярда гривень



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Із травня минулого року «Київтеплоенерго» замінило 47,5 км найбільш зношених тепломереж

Із початку опалювального сезону комунальне підприємство «Київтеплоенерго» виявило та ліквідувало майже 6,5 тисяч пошкоджень теплових мереж. Одразу після завершення поточного опалювального сезону у Києві розпочнуть заміну найбільш зношених ділянок мереж, щоб знизити рівень аварійності. Про це сьогодні заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв під час тематичного прес-сніданку.

Він зауважив, що роботи із заміни теплових мереж планують максимально синхронізувати з ремонтом асфальтного покриття.

«Близько 500 млн грн місто спрямує на ремонт міжквартальних проїздів та дворів. Ми зараз відпрацьовуємо спільний графік роботи теплопостачальних та дорожніх служб, щоб уникнути ситуацій, коли через місяць після ремонту асфальту аварійні бригади змушені розривати територію для заміни мереж», – сказав Пантелеєв.

«Цього року на заміну найбільш аварійних ділянок мереж місто виділило 500 млн грн. Перекладення мереж дозволить знизити теплові втрати, подовжити термін експлуатації мереж та підвищити надійність теплопостачання міста. Для подачі централізованого теплопостачання, використовують труби з попередньою ізоляцією та аварійною, для подачі гарячого водопостачання прокладають гнучкі та стійкі до перепадів температур полімерні трубопроводи. Гарантійний термін ПІТ труб сягає 25 років, а полімерних – до 50», – зазначив заступник голови КМДА.

Зараз «Київтеплоенерго» за добу ліквідовує 30-40 пошкоджень. Над ліквідацією пошкоджень щодоби працює 39-41 аварійно-відновлювальна бригада, залежно від кількості аварійних ситуацій, працює близько 200 одиниць спецаварійної техніки.

Із травня 2019 року, відколи «Київтеплоенерго» стало виконавцем послуг, замінено 47,5 км найбільш зношених трубопроводів.

Нагадаємо, Пантелеєв також повідомив, що опалення в Києві буде припинено за умови досягнення середньодобової температури повітря в місті +8 градусів протягом трьох діб.