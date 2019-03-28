У Кличка розповіли, коли відключать опалення в Києві



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Температура повітря у столиці має утримуватися не нижче +8 градусів

Опалення в Києві буде припинено за умови досягнення середньодобової температури повітря в місті +8 градусів протягом трьох діб.

Про це на прес-конференції повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

«Щодо установ соціальної сфери та житлових будинків, ми будемо орієнтуватися на температуру повітря. Після того, як середньодобова температура повітря збільшиться до +8 протягом понад 3 діб, ми будемо завершувати опалювальний сезон», - сказав він.

При цьому чиновник зазначив, що ОСББ та підприємства можуть самостійно ухвалити рішення про припинення подачі тепла, написавши відповідну заяву постачальнику послуги.

Як відомо, опалювальний сезон у Києві розпочався наприкінці жовтня 2018 року.

1 травня 2018 року теплові мережі столиці і генеруючі об'єкти ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і завод «Енергія» перейшли в управління комунального підприємства «Київтеплоенерго» від компанії «Київенерго», яка входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова. НАК «Нафтогаз» відмовився укладати договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора мереж. «Нафтогаз» почав поставляти газ КП «Київтеплоенерго» 12 жовтня після підписання мирової угоди про правонаступництво боргових зобов'язань «Київенерго» в розмірі 2,4 млрд грн.

Джерело: УНІАН