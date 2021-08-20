На ремонті діагностичного центру в Києві підрядники розікрали 3,6 млн грн

Службові особи підрядних компаній внесли до актів виконаних робіт неправдиві відомості щодо обсягів та видів робіт

У межах розслідування розкрадання коштів, виділених на ремонт Консультативно-діагностичного центру у Києві, повідомлено про підозру керівникам трьох підрядних компаній та підприємцю, який здійснював технагляд на цьому об’єкті. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, підрядні організації були залучені до виконання будівельних робіт у комунальному некомерційному підприємстві «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району Києва. Зокрема, підрядники здійснювали ремонт інженерних мереж, водопостачання та каналізації, внутрішньої електропроводки та опалення.

Надалі службовими особами цих підприємств до актів виконаних робіт були внесені неправдиві відомості щодо обсягів та видів виконаних робіт, а фізичною особою-підприємцем, який здійснював технічний та авторський нагляд за будівництвом, ці акти були затверджені.

Висновками судово-економічної експертизи підтверджено збитки, завдані територіальній громаді, на суму майже 3,6 млн грн.

Дії керівників підрядних організацій кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, а підприємця, який здійснював технічний нагляд – за ч. 2 ст. 367 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідство триває.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві.