Викрито розкрадання 33 млн грн на закупівлях для столичного підприємства

Прокуратура спільно з кіберполіцією проводить обшуки у підрядника

Солом’янська окружна прокуратура спільно з поліцією за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам в Києві проводить слідчі дії у приміщеннях приватного підприємства в межах провадження за фактом розкрадання коштів місцевого бюджету, виділених комунальним підприємством «Київський інститут земельних відносин» на закупівлю програмного забезпечення та обладнання. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що комунальне підприємство «Київський інститут земельних відносин» уклало з товариством договір поставки апаратно-програмного комплексу для розгортання та функціонування автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади та договір закупівлі програмного забезпечення для роботи з графікою на загальну суму близько 43 млн грн.

«У подальшому директор товариства, усвідомлюючи, що вартість товарів завищена, поставив комунальному підприємству обладнання та програмне забезпечення. Посадові особи КП «Київський інститут земельних відносин», неналежно виконуючи свої службові обов’язки, прийняли товар згідно з актом прийому-передачі та провели розрахунок з продавцем», – йдеться в повідомленні прокуратури.

При цьому, згідно з висновком експерта встановлено завищення вартості поставленого товару та програмного забезпечення на майже 33 млн грн.

Слідчі дії відбуваються з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

За результатами проведення слідчих дій буде надана правова оцінка діям службових осіб підрядної компанії та комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин», яке є замовником вказаних робіт.

Як повідомлялося, 19 серпня Святошинська окружна прокуратура Києва за оперативного супроводження Головного управління ДФС у Києві проводить слідчі дії у службових приміщеннях комунального підприємства «Інформатика», КП «Київміськсвітло», а також за адресами розташування офісних приміщень підрядних організацій.

Як відомо, столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

З активізацією обшуків мер Києва Віталій Кличко заявив про системний, політично мотивований тиск на столичну владу та назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни. Він переконаний, що обшуки спрямовані на дискредитацію столичної влади та його особисто. «І робиться це з однією метою – спаплюжити мою репутацію та створити підгрунтя, щоб, всупереч Конституції, призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни», – зазначив мер столиці.

За даними ЗМІ, правоохоронці отримали вказівку вручити підозру Кличку, щоб усунити його з посади голови Київської міської держадміністрації.

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