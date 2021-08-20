Обшуки не оминули й Управління туризму Києва

Посадовці підозрюються в перерахуванні коштів за послуги, які не надавалися

19 червня Печерська окружна прокуратура Києва спільно зі співробітниками Служби безпеки України на підставі ухвали суду провели невідкладні слідчі (розшукові) дії у приміщенні Управління туризму та промоцій Київської міської держадміністрації. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідчі дії проведено з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення з приводу безпідставного перерахування коштів за послуги з організації культурних заходів, які фактично не надавалися.

Розголошення матеріалів НСРД, проведених в межах вказаного кримінального провадження, здійснено на підставі письмового дозволу процесуального керівника, відповідно до ст. 222 КПК України.

Нагадаємо, правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

З активізацією обшуків мер Києва Віталій Кличко заявив про системний, політично мотивований тиск на столичну владу та назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни. Він переконаний, що обшуки спрямовані на дискредитацію столичної влади та його особисто. «І робиться це з однією метою – спаплюжити мою репутацію та створити підгрунтя, щоб, всупереч Конституції, призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни», – зазначив мер столиці.

За даними ЗМІ, правоохоронці отримали вказівку вручити підозру Кличку, щоб усунити його з посади голови Київської міської держадміністрації.

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