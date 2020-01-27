На ринку «Столичний» поліція виявила нелегалів



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Правоохоронці доправили іноземців до Державної міграційної служби Фото: Нацполіція

Громадяни Таджикистану та Азербайджану незаконно проживали та працювали на території ринку

Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Київщини спільно з бійцями полку поліції особливого призначення під час чергового поліцейського відпрацювання Києво–Святошинського району на ринку «Столичний», що в с. Софіївська Борщагівка, виявили двох нелегалів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що громадяни Таджикистану та Азербайджану незаконно проживали та працювали на території ринкового комплексу.

Іноземців доправили до Державної міграційної служби для притягнення їх до відповідальності за ст. 203 КУпАП та прийняття рішення щодо їх подальшого перебування в Україні.

У поліції зазначили, що працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми на постійній основі проводять профілактичні заходи в області, спрямовані на запобігання та протидію нелегальній міграції.

Як повідомлялося, на початку цього року співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва спільно з працівниками Полку особливого призначення №1, Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області виявили ринки, де працювали нелегальні мігранти. Під час відпрацювання виявлено 51 громадянина, які не мали відповідних документів, що підтверджують їх законне перебування на території України.