Українці продовжують виїжджати на роботу до Європи

Хочеться вірити, що колись прийде час, коли робота чекатиме на громадян України дома, а не за кордоном

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Сегодня был в посольстве Литвы. На входе большая очередь мужчин - молодых и среднего возраста.

Спрашиваю литовских дипломатов, откуда очередь, если у украинцев есть биометрические паспорта:

«Туристы могут въезжать по биометрическим паспортам, а очередь - это те, кто получает рабочую визу и имеет контракт на работу в Литве. Да, таких людей все больше с каждым месяцем. В Литве уже возникла определенная проблема, которую власти пока не понимают как решать - в каждом городе возникли крупные общины украинцев, которые устроились на работу, но они не учат язык и не интегрируются в местные общины. Украинцы очень нужны в Европе».

Стою, смотрю на очередь - здоровые, крепкие люди, уже с контрактами, их уже ждут, у них уже есть где жить там...

Надеюсь, когда-нибудь придет время, когда такая работа будет ждать их дома...

Джерело: блог Юрія Бутусова

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