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    Думки вголос

    Українці продовжують виїжджати на роботу до Європи

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Українці продовжують виїжджати на роботу до Європи

    Хочеться вірити, що колись прийде час, коли робота чекатиме на громадян України дома, а не за кордоном

    Мовою оригіналу

    Сегодня был в посольстве Литвы. На входе большая очередь мужчин - молодых и среднего возраста.

    Спрашиваю литовских дипломатов, откуда очередь, если у украинцев есть биометрические паспорта:

    «Туристы могут въезжать по биометрическим паспортам, а очередь - это те, кто получает рабочую визу и имеет контракт на работу в Литве. Да, таких людей все больше с каждым месяцем. В Литве уже возникла определенная проблема, которую власти пока не понимают как решать - в каждом городе возникли крупные общины украинцев, которые устроились на работу, но они не учат язык и не интегрируются в местные общины. Украинцы очень нужны в Европе».

    Стою, смотрю на очередь - здоровые, крепкие люди, уже с контрактами, их уже ждут, у них уже есть где жить там...

    Надеюсь, когда-нибудь придет время, когда такая работа будет ждать их дома...

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    мігранти українці робота трудові мігранти
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