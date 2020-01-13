На столичних ринках поліція виявила понад пів сотні нелегалів (фото, відео)



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Нелегальні мігранти працювали на столичних ринках Фото: Нацполіція

Столичні правоохоронці викрили іноземців, які порушували міграційне законодавство

Співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва спільно з працівниками Полку особливого призначення №1, Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області виявили ринки, де працювали нелегальні мігранти.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час відпрацювання виявлено 51 громадянина, які не мали відповідних документів, що підтверджують їх законне перебування на території України. Серед іноземців громадяни Азербайджану – 22, Таджикистану – 5, Узбекистану – 6, Туркменістану – 2, Грузії – 3, Алжиру – 1, Тунісу – 1, Лівії – 1, Молдови – 1.

За результатами перевірок на 16 громадян інших держав складено протоколи за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відносно 9 громадян прийнято рішення про примусове повернення до країни походження, а відносно 7 осіб прийнято рішення про скорочення строку тимчасового перебування на території нашої держави.

Крім того, відносно 10 іноземних громадян прийнято рішення про розміщення їх до пункту тимчасового перебування іноземців у Чернігівській області.