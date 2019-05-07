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    На ринку «Троєщина» поліція зловила півсотні нелегалів (фото, відео)

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    Іноземців запрошено до територіального управління державної міграційної служби для прийняття рішення відповідно до чинного законодавства - На ринку «Троєщина» поліція зловила півсотні нелегалів (фото, відео)
    Іноземців запрошено до територіального управління державної міграційної служби для прийняття рішення відповідно до чинного законодавства
    Фото: Нацполіція

    Іноземці порушили правила перебування в Україні

    У рамках проведення операції «Мігрант» на столичному ринку «Троєщина» було виявлено 49 громадян іноземних країн, які порушили міграційне законодавство.

    Нелегальних мігрантів викрили співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва спільно із працівниками Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

    Як розповів т.в.о. начальника відділу УБЗПТЛ ГУНП у Києві Олексій Гаврилюк, відпрацювання ринку у Деснянському районі столиці відбулося у рамках проведення цільових профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант».

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    На ринку «Троєщина» поліція зловила півсотні нелегалів (фото, відео)
    На ринку «Троєщина» поліція зловила півсотні нелегалів (фото, відео)
    На ринку «Троєщина» поліція зловила півсотні нелегалів (фото, відео)
    На ринку «Троєщина» поліція зловила півсотні нелегалів (фото, відео)
    На ринку «Троєщина» поліція зловила півсотні нелегалів (фото, відео)
    На ринку «Троєщина» поліція зловила півсотні нелегалів (фото, відео)

    «Під час проведення рейду на території ринку ми виявили 49 іноземців, які порушили правила перебування в Україні. Серед них – громадяни Азербайджану, Афганістану, Народної Республіки Бангладеш. Їх запрошено до територіального управління державної міграційної служби для прийняття рішення відповідно до чинного законодавства», - повідомив Олексій Гаврилюк.

    Нагадаємо, що раніше правоохоронці викрили нелегальних мігрантів на столичних оптових продовольчих базах.

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