На ринку «Троєщина» поліція зловила півсотні нелегалів (фото, відео)



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Іноземців запрошено до територіального управління державної міграційної служби для прийняття рішення відповідно до чинного законодавства Фото: Нацполіція

Іноземці порушили правила перебування в Україні

У рамках проведення операції «Мігрант» на столичному ринку «Троєщина» було виявлено 49 громадян іноземних країн, які порушили міграційне законодавство.

Нелегальних мігрантів викрили співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва спільно із працівниками Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Як розповів т.в.о. начальника відділу УБЗПТЛ ГУНП у Києві Олексій Гаврилюк, відпрацювання ринку у Деснянському районі столиці відбулося у рамках проведення цільових профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант».

«Під час проведення рейду на території ринку ми виявили 49 іноземців, які порушили правила перебування в Україні. Серед них – громадяни Азербайджану, Афганістану, Народної Республіки Бангладеш. Їх запрошено до територіального управління державної міграційної служби для прийняття рішення відповідно до чинного законодавства», - повідомив Олексій Гаврилюк.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці викрили нелегальних мігрантів на столичних оптових продовольчих базах.