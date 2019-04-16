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    На ринку «Столичний» затримано чергову групу нелегалів (фото)

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    Нелегали здійснювали на ринку роздрібну торгівлю фруктами та овочами - На ринку «Столичний» затримано чергову групу нелегалів (фото)
    Нелегали здійснювали на ринку роздрібну торгівлю фруктами та овочами
    Фото: Нацполіція

    На Київщині триває операція «Мігрант»

    Групу нелегальних мігрантів в кількості семи чоловік із Республіки Азербайджан та Узбекистан було виявлено на ринку «Столичний».

    Вони здійснювали роздрібну торгівлю фруктами та овочами, а також займались розфасовкою продуктів харчування без відповідних дозволів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Відносно нелегалів було складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) КУпАП.

    Нелегальним мігрантам винесено рішення про примусове повернення в країну походження.

    Нагадаємо, на території Київської області тривають профілактичні заходи під назвою «Мігрант». Минулого тижня на ринку «Столичний» поліцією було затримано 14 нелегалів.

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