На ринку в Обухові іноземець влаштував різанину



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Поліцейські затримали 37-річного громадянина Грузії Фото: Нацполіція

На ринку між чоловіками стався конфлікт, який переріс у бійку

В Обухові Київської області на спецлінію «102» надійшло повідомлення від хірурга центральної лікарні про те, що був доставлений пацієнт із різаною раною ноги.

В ході слідчих дій правоохоронці встановили, що на місцевому ринку між чоловіками стався конфлікт, який переріс у бійку. Тоді, нападник варив ножем свого опонента. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів і встановили особу підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Ним виявився 37-річний громадянин Грузії, раніше судимий за крадіжку.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

До суду подано клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Складний ніж та одяг потерпілого зі слідами бурого кольору вилучено як речові докази.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Як повідомлялося, у столиці поліція затримала банду іноземців, яка за неіснуючий борг забрала у киянина автівку. Зловмисники вигадали привід, а далі під погрозою вбивства почали вимагати від мешканця столиці 4 тис. доларів США. І поки чоловік намагався вирішити питання мирним шляхом, подільники заволоділи його автівкою і переоформили за підробленими документами на іншу особу.