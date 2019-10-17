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    У «Борисполі» прикордонники затримали двох іранців із підробленими паспортами

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    Прикордонники виявили підробку паспортів - У «Борисполі» прикордонники затримали двох іранців із підробленими паспортами
    Прикордонники виявили підробку паспортів

    Іранці подали на контроль паспорт громадянина Туречччини і громадянина Бразилії

    У середу, 16 жовтня, в пункті пропуску «Бориспіль» співробітники Держприкордонслужби не пропустили двох іноземців з підробленими документами.

    Правопорушників з підробленими документами виявили серед пасажирів рейсів, що прямували зі Стамбула та Тегерана. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    Один із іноземців подав на прикордонний контроль паспорт громадянина Туреччини, інший – паспорт громадянина Бразилії. Причому «новоспечений бразилець», який мав квиток до Тегерана, змінив своє рішення та, переодягнувшись, попрямував на рейс до Стокгольма.

    В обох документах прикордонники виявили заміну сторінок з установчими даними.

    Іноземці розповіли, що придбали паспорти за 1 тисячу доларів США та 10 тисяч доларів США відповідно.

    Обом іноземцям, які виявилися громадянами Ірану, за рішенням начальника ОКПП  заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки. Правопорушників буде повернуто зворотними рейсами.   

    Нагадаємо, 2 жовтня в аеропорту «Бориспіль» прикордонники теж попередили спробу потрапляння двох іранців до країни Євросоюзу за підробленими візовими етикетками. 

    прикордонники Київ Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль паспорт іноземці
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