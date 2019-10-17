У «Борисполі» прикордонники затримали двох іранців із підробленими паспортами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прикордонники виявили підробку паспортів

Іранці подали на контроль паспорт громадянина Туречччини і громадянина Бразилії

У середу, 16 жовтня, в пункті пропуску «Бориспіль» співробітники Держприкордонслужби не пропустили двох іноземців з підробленими документами.

Правопорушників з підробленими документами виявили серед пасажирів рейсів, що прямували зі Стамбула та Тегерана. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Один із іноземців подав на прикордонний контроль паспорт громадянина Туреччини, інший – паспорт громадянина Бразилії. Причому «новоспечений бразилець», який мав квиток до Тегерана, змінив своє рішення та, переодягнувшись, попрямував на рейс до Стокгольма.

В обох документах прикордонники виявили заміну сторінок з установчими даними.

Іноземці розповіли, що придбали паспорти за 1 тисячу доларів США та 10 тисяч доларів США відповідно.

Обом іноземцям, які виявилися громадянами Ірану, за рішенням начальника ОКПП заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки. Правопорушників буде повернуто зворотними рейсами.

Нагадаємо, 2 жовтня в аеропорту «Бориспіль» прикордонники теж попередили спробу потрапляння двох іранців до країни Євросоюзу за підробленими візовими етикетками.