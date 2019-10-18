Приватну клініку під Києвом підозрюють у незаконній трансплантації органів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час обшуків у клініці виявлено кріохолодильні камери з різними біологічними зразками

Поліцейські Київщини перевіряють факт незаконної трансплантації людських органів в одному з приватних медичних центрів Борисполя.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, за фактом порушення вимог чинного законодавства про охорону праці в одному з приватних медичних центрів працівники Бориспільського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 271 Кримінального кодексу України.

У ході розслідування поліцейські дізнались, що там можуть відбуватися незаконні медичні операції. За новоявленим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст.143 (Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини) Кримінального кодексу України та провели санкціонований обшук у медичному закладі.

Під час обшуку працівники Бориспільського відділу поліції спільно з оперативниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Київщини вилучили документацію, технологічне обладнання, зокрема, кріохолодильні камери з різними біологічними зразками.

Призначені експертизи вилучених речових доказів.

Наразі поліцейські встановлюють походження біологічних зразків та з якою метою вони там зберігались.