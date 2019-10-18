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    Гучне вбивство у Дніпрі: поліція затримала підозрюваного

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    <p>На місці злочину було виявлено та вилучено сім стріляних гільз та інші речові докази</p> - Гучне вбивство у Дніпрі: поліція затримала підозрюваного

    На місці злочину було виявлено та вилучено сім стріляних гільз та інші речові докази

    Фото: Нацполіція

    Під час обшуку у затриманого вилучено знаряддя злочину - гладкоствольну мисливську помпову рушницю

    За вчинення вбивства  27-річного чоловіка, яке сталося 17 жовтня на Заводській Набережній в Дніпрі, поліція затримала 30-річного підозрюваного.

    Про це у п’ятницю, 18 жовтня, повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

    Зазначається, що під час обшуку у затриманого вилучено знаряддя злочину - гладкоствольну мисливську помпову рушницю.

    Затриманий - непрацюючий житель м. Дніпро, 1989 року народження.

    «Зараз із підозрюваним тривають слідчі дії. За вчинення умисного вбивства йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі», - заявили в поліції.

    За фактом вбивства чоловіка у власному авто слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області  розпочате кримінальне провадження  з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

    На місці злочину було виявлено та вилучено сім стріляних гільз та інші речові докази.

    Нагадаємо, у четвер ввечері, 17 жовтня, у Дніпрі четверо невідомих обстріляли автомобіль «Мерседес», в результаті чого загинув водій.

    За даними ТСН, загиблий водій Mercedes - житель Дніпра Армен Багдасарян, який мав зустріч у ресторані. Начебто, під час або після неї стався конфлікт, Багдасарян намагався втекти, однак за ним влаштували переслідування.

    кримінал Дніпро вбивство поліція
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