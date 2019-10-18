Гучне вбивство у Дніпрі: поліція затримала підозрюваного



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На місці злочину було виявлено та вилучено сім стріляних гільз та інші речові докази Фото: Нацполіція

Під час обшуку у затриманого вилучено знаряддя злочину - гладкоствольну мисливську помпову рушницю

За вчинення вбивства 27-річного чоловіка, яке сталося 17 жовтня на Заводській Набережній в Дніпрі, поліція затримала 30-річного підозрюваного.

Про це у п’ятницю, 18 жовтня, повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що під час обшуку у затриманого вилучено знаряддя злочину - гладкоствольну мисливську помпову рушницю.

Затриманий - непрацюючий житель м. Дніпро, 1989 року народження.

«Зараз із підозрюваним тривають слідчі дії. За вчинення умисного вбивства йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі», - заявили в поліції.

За фактом вбивства чоловіка у власному авто слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області розпочате кримінальне провадження з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

На місці злочину було виявлено та вилучено сім стріляних гільз та інші речові докази.

Нагадаємо, у четвер ввечері, 17 жовтня, у Дніпрі четверо невідомих обстріляли автомобіль «Мерседес», в результаті чого загинув водій.

За даними ТСН, загиблий водій Mercedes - житель Дніпра Армен Багдасарян, який мав зустріч у ресторані. Начебто, під час або після неї стався конфлікт, Багдасарян намагався втекти, однак за ним влаштували переслідування.