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    На ринку «Юність» у Києві бушує пожежа (відео)

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    На ринку загорівся кіоск - На ринку «Юність» у Києві бушує пожежа (відео)
    На ринку загорівся кіоск
    Фото: Інформатор

    Стовп диму видно з кількох районів на лівому березі столиці

    У середу, 11 вересня, сталася пожежа на території ринку «Юність» у Києві.

    За попередньою інформацією, там загорівся кіоск. Чорний стовп диму видно з кількох районів на лівому березі столиці.

    Пожежа почалася близько 11:00, повідомляє Інформатор.

    Інформації про постраждалих на даний момент не надходило.

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    Над ліквідацією пожежі працюють рятувальники ДСНС.

    Нагадаємо, 10 вересня вранці сталася пожежа у кіосках на проспекті Перемоги, 100/1 у Святошинському районі столиці. Біля проїжджої частини дороги в одному з кіосків виникла пожежа з подальшим розповсюдженням на сусідні три кіоски.

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