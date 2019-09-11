На ринку «Юність» у Києві бушує пожежа (відео)



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На ринку загорівся кіоск Фото: Інформатор

Стовп диму видно з кількох районів на лівому березі столиці

У середу, 11 вересня, сталася пожежа на території ринку «Юність» у Києві.

За попередньою інформацією, там загорівся кіоск. Чорний стовп диму видно з кількох районів на лівому березі столиці.

Пожежа почалася близько 11:00, повідомляє Інформатор.

Інформації про постраждалих на даний момент не надходило.

Над ліквідацією пожежі працюють рятувальники ДСНС.

Нагадаємо, 10 вересня вранці сталася пожежа у кіосках на проспекті Перемоги, 100/1 у Святошинському районі столиці. Біля проїжджої частини дороги в одному з кіосків виникла пожежа з подальшим розповсюдженням на сусідні три кіоски.