На ринку «Юність» у Києві бушує пожежа (відео)
На ринку загорівся кіоск
Фото: Інформатор
Стовп диму видно з кількох районів на лівому березі столиці
У середу, 11 вересня, сталася пожежа на території ринку «Юність» у Києві.
За попередньою інформацією, там загорівся кіоск. Чорний стовп диму видно з кількох районів на лівому березі столиці.
Пожежа почалася близько 11:00, повідомляє Інформатор.
Інформації про постраждалих на даний момент не надходило.
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Над ліквідацією пожежі працюють рятувальники ДСНС.
Нагадаємо, 10 вересня вранці сталася пожежа у кіосках на проспекті Перемоги, 100/1 у Святошинському районі столиці. Біля проїжджої частини дороги в одному з кіосків виникла пожежа з подальшим розповсюдженням на сусідні три кіоски.