Вранці у центрі Києва горіла новобудова



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Рятувальники ліквідували пожежу на площі 80 кв. м Фото: ДСНС

Пожежа виникла у 23-х поверховій будівлі в квартирі на першому поверсі

Сьогодні, 11 вересня, о 09:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Велика Васильківська, 137/139 у Печерському районі столиці.

На місце події було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

«Як виявилось, в 23-х поверховій будівлі в квартирі на першому поверсі, яку використовують як складське приміщення, сталося займання будівельних відходів», - йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління ДСНС у Києві.

О 10:05 пожежа площею 80 кв. м була локалізована, а о10:14 - ліквідована.

До ліквідації пожежі було задіяно 6 одиниць основної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Нагадаємо, 10 вересня вранці теж сталася пожежа на вул. Великій Васильківській, 65. Згоряння виникло у гаражах із розповсюдженням на сусідню 3-поверхову будівлю та 2 поруч припаркованих автомобіля.