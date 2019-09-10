На Святошині палали МАФи (відео)

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Пожежа виникла в одному з кіосків з подальшим розповсюдженням на сусідні три Фото: ДСНС

Пожежа у кіосках на проспекті Перемоги сталася на світанку

У вівторок, 10 вересня, вранці сталася пожежа у кіосках на проспекті Перемоги, 100/1 у Святошинському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 05:49.

На місце події було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що біля проїжджої частини дороги в одному з кіосків виникла пожежа з подальшим розповсюдженням на сусідні три кіоски. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 06:06 пожежа на площі 50 кв. м була локалізована, а о 06:10 - ліквідована.

На місце події працювало 4 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.