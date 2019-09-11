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    Позняки накрило смогом (фото)

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    Ранкове задимлення на Позняках - Позняки накрило смогом (фото)
    Ранкове задимлення на Позняках
    Фото: Главком

    Задимлення може бути пов'язано з пожежами в екосистемах на території Київської області

    У середу, 11 вересня, вранці на столичних Позняках спостерігається задимлення.

    Як повідомили «Главкому» місцеві мешканці, у повітрі стоїть неприємний запах горілого, у горлі дере.

    Причина смогу поки невідома.

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    Позняки накрило смогом (фото)
    Позняки накрило смогом (фото)
    Позняки накрило смогом (фото)
    Позняки накрило смогом (фото)
    Фото: Главком

    Можливо, задимлення пов'язано з пожежами в екосистемах на території Київської області.

    Крім того, 10 вересня пообіді сталося загорання несанкціонованого сміттєзвалища в на території Гнідинської сільської ради у Бориспільському районі.

    Нагадаємо, у вівторок, 10 вересня, жителі Голосіївського району Києва скаржилися на те, що вулиці огорнуло густим димом, а їдкий запах просочився у приміщення. Це задимлення пов'язано з пожежею на сміттєзвалищі в Обухівському районі Київської області.

    9 вересня вранці поблизу с. Трипілля Обухівського району на Київщині на території стихійного несанкціонованого сміттєзвалища виникла пожежа на площі близько 1 га.

    10 вересня о 19:50 вогнеборці ліквідували пожежу на несанкційованому сміттєзвалищі.

    Як повідомлялося, 11-16 вересня у Києві утримуватиметься надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

    До слова, що у серпні 2018 року протягом кількох тижнів подекуди в столиці спостерігались перевищення допустимих концентрацій шкідливих речовин у 5-7 разів.

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