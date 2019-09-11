Київ у вогні: за добу ліквідовано 13 займань у лісах (фото)



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Пожежі виникають у лісопаркових зонах Фото: ДСНС

Загальна площа загорання становить 6 га

У Києві за останню добу рятувальники ліквідували 13 займань трав`яного настилу, торфу, дерев та сміття загальною площею 6 га.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Найзначнішими випадками можна назвати займання на вул. Алма-Атинська, 72, що у Дніпровському районі столиці. Виклик про цю подію надійшов до Служби порятунку «101» 10 вересня о 08:07. На місце виклику негайно було направлено рятувальників 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю до місця виклику, було встановлено, що горить настил та чагарники на площі 600 кв. м. О 09:20 пожежа була ліквідована.

Ще одна пожежа сталася о 14:38 на території Дніпровського лісництва на вул. Волкова, 4. На місце події прибули відділення 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, горів трав`яний настил на площі 1 га. О 16:03 вогнеборці ліквідували пожежу.

Наступний подібний виклик надійшов того ж дня о 15:58 про пожежу на просп. Броварський, 3. На території лісництва горіли дерева та трав`яний настил на площі 1 га. Пожежу було ліквідовано о 17:24.

Наступною значною пожежею є займання на території лісопаркового господарства Деснянського району на вул. Жукова. Виклик надійшов до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві о 16:41. На місце події прибули відділення 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Горів трав`яний настил на площі 1 га. О 17:14 вогнеборці ліквідували пожежу.

В усіх випадках ніхто не постраждав. Причини виникнення всіх пожеж будуть встановлені правоохоронними органами.

Як повідомлялося, 11 вересня вранці на столичних Позняках спостерігається задимлення.

10 вересня жителі Голосіївського району Києва скаржилися на те, що вулиці огорнуло густим димом, а їдкий запах просочився у приміщення.