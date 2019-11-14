На розбитій вандалами вітрині київського магазину з’явилися прапори двох країн (фото, відео)



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Наклейками у вигляді сердечок-прапорів заклеїли розбито скло Фото: Місто Київ

Працівники магазину провели креативний ремонт вітрини

Працівники взуттєвого магазину на проспекті Перемоги, 19 у Києві, вітрини якого побили невідомі в ніч на середу, 13 листопада, креативно підійшли до тимчасового вирішення питання усунення пошкоджень.

Як повідомляє «Місто Київ», у четвер, 14 листопада, працівники магазину заклеїли ділянки побитого вітринного скла наклейками у вигляді сердечок-прапорів України та Італії.

А напис «Москалі», що був залишений вандалами перед входом в магазин, зафарбували ще 13 листопада.





Раніше повідомлялося, що у ніч на 13 листопада на проспекті Перемоги, 19 у Києві невідомі розстріляли вітрину взуттєвого магазину Carlo Pazolini. Також перед входом в магазин фарбою на асфальті написано «Москалі».

Згодом поліція з камер відеоспостереження, які розташовані поруч із магазином, встановила, що близько першої години ночі до будівлі підійшло четверо осіб, після чого вони побили вітрину та втекли.

Наразі оперативники проводять комплекс розшукових дій, аби встановити та затримати підозрюваних у скоєнні даного кримінального правопорушення.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до чотирьох років



